Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Об этом официально сообщил Офис президента Украины 27 февраля.

Разговор Зеленского с Фицо: о чем говорили

– Прямо сейчас президент разговаривает с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, – говорится в сообщении.

Как рассказали в Офисе президента, Зеленский приглашает Фицо в Украину для обсуждения всех имеющихся вопросов.

С 23 февраля Словакия прекратила аварийные поставки электроэнергии в Украину, о чем сообщил премьер-министр Фицо.

По словам премьера, это якобы первый взаимный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств.

Недавно Фицо пригрозил, что Словакия готова изменить свою конструктивную позицию по евроинтеграции Украины, если Киев будет продолжать действия, которые якобы вредят стратегическим интересам Братиславы.

Ранее Фицо призвал Украину возобновить поставки нефти в Словакию через ветку нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российского удара по Бродам 27 января 2026 года.

