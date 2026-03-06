У п’ятницю, 6 березня, в Україну вдалося повернути українських захисників у межах обміну полоненими.

Обмін полоненими 6 березня: що відомо

Україні вдалося повернути з Росії додому 300 полонених захисників та двох цивільних. Обмін відбувся 6 березня 2026 року.

– Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року, – повідомив президент України Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.

Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Голова нашої держави подякував всім українським воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України, а також всій команді, яка працювала заради цього результату. Окремо Зеленський подякував США за посередництво.

За його словами, важливо що домовленості спрацювали та наголосив, що обовʼязково маємо повернути всіх наших людей.

Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, сьогодні відбувся другий і заключний етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Женеві.

Нагадаємо, що вчора в Україну у межах обміну полоненими 200 на 200 повернулися українські захисники. Серед них – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, воїни Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

Перед цим обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 5 лютого. Тоді додому повернули 157 українців.

4 березня президент Володимир Зеленський заявив, що, не зважаючи на те, що проведення тристоронньої зустрічі між Україною, РФ та США відкладається через ситуацію в Ірані, наша держава очікує на хороші новини щодо обмінів полоненими.

Фото: Володимир Зеленський

