Переговори між командами України, США та Росії продовжаться, а в найближчі тижні очікується додатковий прогрес.

Про це заявив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

Віткофф про переговори України, США і РФ

За словами спецпредставника очільника Білого дому, триває робота над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край повномасштабній війні Росії проти України.

Зараз дивляться

– Переговори тривають. У найближчі тижні очікується додатковий прогрес, – сказав Віткофф.

Він стверджує, що обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся внаслідок тристоронніх переговорів за участю США у Женеві під керівництвом американського президента Дональда Трампа.

– Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значних результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні, – наголосив Віткофф.

Крім цього, спецпредставник президента США подякував уряду Швейцарії за проведення тристоронніх переговорів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова відновити переговори щодо закінчення війни, коли до цього буде готовою американська сторона.

У четвер, 5 березня, у рамках обміну полоненими повернулися 200 українців додому. Вже наступного дня, 6 березня, 300 українських захисників та двох цивільних вдалося звільнити з російського полону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.