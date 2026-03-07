7 марта враг совершил ночную атаку по объектам энергосистемы Украины. В результате ударов по состоянию на утро обесточенными остаются потребители в семи областях.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света в регионах Украины: что известно

По данным Укрэнерго, в результате ночной атаки Украины 7 марта на утро обесточены потребители в Харьковской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Кроме того, в Министерстве энергетики Украины отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики страны, нарушено теплоснабжение в столице.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

— В результате текущей и прошлых массированных вражеских атак – в нескольких регионах сегодня продолжается применение вынужденных мер ограничения: графиков ограничения мощности для промышленности и графиков почасовых отключений для всех категорий потребителей, – отметили в ведомстве.

В регионах, где действуют ограничения, активное энергопотребление целесообразно перенести на период малейшей нагрузки на энергосистему – после 22:00 советуют в Укрэнерго.

В связи с погодными условиями в большинстве областей Украины, энергетики призывают использовать мощные электроприборы с 11:00 до 15:00, в период эффективной работы солнечных электростанций.

Напомним, утром, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что основной целью России во время ночной атаки была энергетическая и железнодорожная информаструктура Украины. Враг применил 29 ракет и 480 дронов.

