Нічна атака по енергетиці: знеструмлення зафіксовано у 7 областях України
7 березня ворог здійснив нічну атаку по об’єктах енергосистеми України. Унаслідок ударів станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у семи областях.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла в регіонах України: що відомо
За даними Укренерго, внаслідок нічної атаки України 7 березня на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Крім того, у Міністерстві енергетики України зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на обʼєкти енергетики країни, порушено теплопостачання у столиці.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
— Внаслідок поточної та минулих масованих ворожих атак – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів, – зазначили у відомстві.
У регіонах, де діють обмеження, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00, радять в Укренерго.
У зв’язку з погодними умовами у більшості областей України, енергетики закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00, у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.
Нагадаємо, вранці, 7 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю Росії під час нічної атаки була енергетична та залізнична інфораструктура України. Ворог застосував 29 ракет та 480 дронів.