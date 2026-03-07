7 березня ворог здійснив нічну атаку по об’єктах енергосистеми України. Унаслідок ударів станом на ранок знеструмленими залишаються споживачі у семи областях.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла в регіонах України: що відомо

За даними Укренерго, внаслідок нічної атаки України 7 березня на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Запорізькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Крім того, у Міністерстві енергетики України зазначили, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на обʼєкти енергетики країни, порушено теплопостачання у столиці.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

— Внаслідок поточної та минулих масованих ворожих атак – у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів, – зазначили у відомстві.

У регіонах, де діють обмеження, активне енергоспоживання доцільно перенести на період найменшого навантаження на енергосистему – після 22:00, радять в Укренерго.

У зв’язку з погодними умовами у більшості областей України, енергетики закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00, у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.

Нагадаємо, вранці, 7 березня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що основною ціллю Росії під час нічної атаки була енергетична та залізнична інфораструктура України. Ворог застосував 29 ракет та 480 дронів.

