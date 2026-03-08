По состоянию на утро 8 марта россияне осуществили ночную атаку на Украину баллистикой и ударными дронами. Украинские защитники сбили и подавили 98 вражеских дронов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака на Украину 8 марта 2026 года

Отмечается, что среди средств, которые использовали враги для ночной атаки на Украину 8 марта:

две баллистические ракеты Искандер-М (пуски из Ростовской и Воронежской областей);

117 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, беспилотники других типов.

Обстрелы велись, в частности, из российских Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерова, а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское).

В Воздушных силах отметили, что около 70 из использованных средств – БПЛА типа Shahed.

– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины… Противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.

Напомним, в ночь на 7 марта РФ атаковала Украину 509 средствами воздушного нападения: ракетами и дронами.

Тогда силы ПВО подавили или сбили 472 цели: 19 ракет и 453 беспилотника.

Источник : УНІАН

