Ночная атака на Украину: РФ применила два Искандера-М и 117 дронов
- В ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 117 ударными дронами, среди которых Shahed, Гербера и Италмас.
- Силы ПВО Украины сбили или подавили 98 вражеских беспилотников на севере, востоке и юге страны.
- Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 дронов в 11 локациях, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на утро 8 марта россияне осуществили ночную атаку на Украину баллистикой и ударными дронами. Украинские защитники сбили и подавили 98 вражеских дронов.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Ночная атака на Украину 8 марта 2026 года
Отмечается, что среди средств, которые использовали враги для ночной атаки на Украину 8 марта:
- две баллистические ракеты Искандер-М (пуски из Ростовской и Воронежской областей);
- 117 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, беспилотники других типов.
Обстрелы велись, в частности, из российских Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Миллерова, а также из временно оккупированного Крыма (Гвардейское).
В Воздушных силах отметили, что около 70 из использованных средств – БПЛА типа Shahed.
– Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины… Противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БПЛА на 11 локациях.
Напомним, в ночь на 7 марта РФ атаковала Украину 509 средствами воздушного нападения: ракетами и дронами.
Тогда силы ПВО подавили или сбили 472 цели: 19 ракет и 453 беспилотника.