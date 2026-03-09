Графики отключения света 10 марта: прогноз от Укрэнерго
В среду в части областей Украины будут применены графики ограничения потребления электроэнергии с 8 утра до конца суток.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую систему.
Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений необходимо проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали энергетические объекты Украины.
По состоянию на утро обесточены были семь областей: Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая.
Из-за массированной атаки в Киеве были проблемы с теплоснабжением.
Президент Владимир Зеленский отметил, что главными целями ночного обстрела России стали энергетическая и железнодорожная инфраструктура страны.
Для ударов враг применил 29 ракет и 480 беспилотников.