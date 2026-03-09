В среду в части областей Украины будут применены графики ограничения потребления электроэнергии с 8 утра до конца суток.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 10 марта, в части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетическую систему.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию о времени и продолжительности отключений необходимо проверять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, ночью 7 марта россияне атаковали энергетические объекты Украины.

По состоянию на утро обесточены были семь областей: Харьковская, Запорожская, Полтавская, Винницкая, Одесская, Николаевская и Хмельницкая.

Из-за массированной атаки в Киеве были проблемы с теплоснабжением.

Президент Владимир Зеленский отметил, что главными целями ночного обстрела России стали энергетическая и железнодорожная инфраструктура страны.

Для ударов враг применил 29 ракет и 480 беспилотников.

