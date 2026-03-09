Графіки відключення світла 10 березня: прогноз від Укренерго
У середу у частині областей України будуть застосовані графіки обмеження споживання електроенергії з 8 ранку до кінця доби.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 10 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну систему.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Актуальну інформацію про час та тривалість відключень необхідно перевіряти на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни атакували енергетичні об’єкти України.
Станом на ранок знеструмлені були сім областей: Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Миколаївська та Хмельницька.
Через масовану атаку у Києві були проблеми із теплопостачанням.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що головними цілями нічного обстрілу Росії стали енергетична та залізнична інфраструктура країни.
Для ударів ворог застосував 29 ракет та 480 безпілотників.