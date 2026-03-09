У партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана пропонують арештувати вилучені активи Ощадбанку до завершення розслідування.

Угорщина хоче арештувати вилучені гроші Ощадбанку

За інформацією видання Telex, відповідний законопроєкт подав лідер фракції керівної партії Угорщини Фідес Мате Кочіш.

У документі законопроєкту пропонують вважати активи Ощадбанку фактично конфіскованими, поки триває перевірка Національної податкової та митної служби Угорщини.

В Угорщині наполягають, що законопроєкт варто швидко розглянути. Це пояснюють тим, що перед виборами угорський парламент збереться лише на кілька днів.

Як ствержує Кочіш, спосіб транспортування грошей і золота, а також особи, які перевозили їх, нібито можуть становити потенційний ризик для національної безпеки Угорщини.

У разі ухвалення документ зобов’яже слідство ідентифікувати інкасаторів української фінансової установи, проаналізувати їхні зв’язки з кримінальним чи терористичним підпіллям.

Також у законопроєкті пропонують встановити, чи використовувалися вивезені грошові кошти та золото на території Угорщини, а також мету цих фінансових операцій.

Реакція України на законопроєкт Угорщини

У відповід міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що законопроєкт про фактичну легалізацію вилучення грошей і цінностей Ощадбанк лише підтверджує відсутність законних підстав для дій Угорщини.

– Це фактичне визнання того, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня, – стверджує очільник МЗС України.

Сибіга заявив, що Україна наполягатиме на покаранні всіх винних у привласненні коштів та жорстокому поводженні з сімома українськими громадянами.

За його словами, такі дії є грубим порушенням Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зв’язки.

5 березня Ощадбанк повідомив про викрадення своїх сімох співробітників, двох інкасаторських машин та цінностей на території Угорщини. Йдеться про близько $40 млн, €35 млн та дев’ять кг золота.

Згодом семеро громадян України повернулися додому. Проте в Ощадбанку виступили з вимогою, щоб Угорщина повернула два інкасаторські автомобілі та цінності, які в них перевозилися.

