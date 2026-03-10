У Києві СБУ затримала коригувальницю, що готувала новий російський обстріл підприємств оборонно-промислового комплексу та ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як затримали агентку ФСБ, що готувала удари по ТЕЦ Києва

Зазначається, що агентка ФСБ збирала інформацію для нового обстрілу енергетичної інфраструктури столиці, зокрема проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей.

Зараз дивляться

Також вона стежила за функціонуванням державних та приватних підприємств, які працюють на оборонну промисловість України, та передавала їхні координати для підготовки ракетних атак.

– Фігурантка маскувала свої розвідвилазки під виглядом прогулянок з малолітньою донькою. При цьому вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки на вулиці, – розповіли в СБУ.

Там додали, що насправді агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу.

Зауважується, що зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні цілі.

Злочини фігурантки задокументували, після чого її затримали за місцем проживання в Оболонському районі Києва.

Слідство наголошує, що поплічницею ворога виявилась продавчиня магазину однієї з торговельних мереж.

Росіяни завербували її під час пошуку легких заробітків у каналах на Telegram. У ФСБ надсилали їй завдання, за якими жінка об’їжджала місто та коригувала нові ракетно-дронові удари по Києву.

Після обшуку у затриманої вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором, а також змінні сім-картки.

Агентці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Вона перебуває під вартою без права на заставу. Жінці загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, жительку Донецької області засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Зловмисниця коригувала російські удари по позиціях ЗСУ на околицях Покровська.

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.