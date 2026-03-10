Правительство Венгрии приняло постановление об изъятии валюты и золота из инкассаторских автомобилей Ощадбанка.

Об этом сообщает издание Европейская правда ссылаясь на копию документа.

Постановление правительства Венгрии о средствах Ощадбанка: что известно

Как отмечает издание, вечером 9 марта венгерское правительство приняло постановление “О необходимых мерах в связи с необычно большим количеством наличных и золотых слитков, перевозимых по территории Венгрии, с целью защиты национальных интересов безопасности государства”.

Сейчас смотрят

Соответствующий документ подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерское правительство фиксирует, что из автомобилей инкассаторов Ощадрбанка изъяли 35 млн евро и 40 млн долларов наличными, а также 9 золотых слитков весом по 1 килограмму каждый.

Согласно тексту постановления, решение об изъятии средств и золота обусловлено тем, что перевозка якобы осуществлялась не в соответствии с обычной международной практикой, к тому же на месте проверки не были установлены цели использования и назначения необычно большой суммы наличных и золотых, а также правовые основания их транспортировки по территории Венгрии.

Постановление предусматривает, что Национальная служба налогов и таможни должна выяснить личности перевозчиков, возможные связи с уголовными или террористическими организациями, а также последствия этой операции по безопасности Венгрии.

Документ также требует проверить, была ли часть имущества использована на территории страны, и если да – кому и с какой целью.

— Не приводя никаких аргументов в пользу этих тезисов, правительство постановило, что арестованное имущество “считается изъятым и подлежит соответствующему поведению” на период, пока будет происходить расследование Национальной службы налогов и таможни – “в течение 60 дней после вступления этого постановления в силу”, – добавили в издании.

Украинские власти и европейские банкиры публично опровергают аргументы венгерского правительства, объясняя, что после начала полномасштабной войны в 2022 году наземная транспортировка наличных стала единственно возможным способом, и такие перевозки проходят регулярно.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига публично ответил на законопроект Венгрии об аресте изъятых активов Ощадбанка. По его словам, у действий Венгрии нет никаких законных оснований.

В пресс-службе Ощадбанка ранее сообщали, что банк планирует предпринять юридические шаги для возврата имущества и обжалования ограничительных мер, наложенных на его сотрудников.

Семь инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, уже вернулись в Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.