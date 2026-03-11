Делегация из Венгрии во главе с государственным секретарем их министерства энергетики Габором Чепеком отправилась в Киев якобы для переговоров о возобновлении работы нефтепровода Дружба.

Об этом в соцсети Х написал спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

В то же время украинский МИД уверяет, что венгерская группа находится в Украине без официального статуса и “как туристы”.

Венгерская делегация с визитом в Киеве: что известно

Государственный секретарь Венгрии Габор Чепек заявил на границе Украины с Венгрией, что главная цель его миссии – твердо представлять интересы Венгрии за столом переговоров.

Таким образом, венгры заявили, что планируют провести “содержательные переговоры” с украинскими органами, отвечающими за энергетику, послами в Киеве и представителем Европейской комиссии.

– Венгерская делегация во главе с государственным секретарем Габором Чепеком отправилась в Киев, чтобы оценить состояние нефтепровода Дружба и добиться скорейшего возобновления транзита нефти в Венгрию, – рассказал Ковач.

Также государственный секретарь, по словам Золтана Ковача, подчеркнул, что правительство Венгрии считает, что энергетическая безопасность зависит от сохранения доступа к восточным ресурсам.

Там аргументируют это тем, что большее разнообразие поставок обеспечивает большую безопасность венгерских домохозяйств и помогает сохранить систему защиты расходов на коммунальные услуги в стране.

Реакция МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, тем временем, сообщил, что на территории Украины действительно находится группа лиц, прибывшая из Венгрии, однако она не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч, поэтому ее некорректно называть “делегацией”.

– Мы знаем, что сегодня утром на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии по общим правилам для всех граждан стран Шенгенской зоны, пользуясь безвизом. Любые лица с туристической целью могут именно так заехать в Украину из стран Шенгена, – пояснил он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Тихий добавил, что на территорию Украины могут въезжать граждане других стран, которые относятся к нам с уважением и соблюдают общие правила посещения с туристической целью.

Напомним, россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре на Львовщине 27 января. В результате их удара остановился транзит российской нефти по нефтепроводу Дружба. В частности, один только пожар в резервуаре для хранения тушили в течение 10 дней.

Было повреждено оборудование, кабели электропередачи, трансформаторы и система обнаружения утечек.

Венгрия и Словакия обвинили Украину в нарушении транзита нефти, не признав январскую российскую атаку и поставив под сомнение масштабы ущерба.

Между тем ЕС рассматривает возможности оказания Украине финансовой поддержки для ремонта поврежденного в результате атаки РФ нефтепровода Дружба.

Отметим, что за время войны нефтепровод Дружба был атакован почти два десятка раз. И, как отмечают источники Bloomberg, ремонтные работы часто проводились во время атак РФ, что ставило под угрозу жизнь рабочих, а Кремль, вероятно, снова ударит по трубопроводу после его ремонта.

