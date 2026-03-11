В российском Тольятти утром прогремели взрывы, после которых на химическом предприятии КуйбышевАзот вспыхнул пожар.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет “карты”, которые ранее не демонстрировала, а МИД отреагировал на антиукраинскую резолюцию парламента Венгрии.

Кроме того, глава украинской дипломатии Андрей Сибига встретился с новоизбранным президентом Чили, а в США прокомментировали возможную передачу Россией разведданных Ирану.

Сейчас смотрят

Подробнее об основных событиях ночи и утра 11 марта – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы на химическом заводе в Тольятти

В российском городе Тольятти Самарской области утром 11 марта прогремела серия взрывов, после которых на одном из промышленных предприятий возник пожар.

Об инциденте сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев.

По данным аналитиков, возгорание произошло на территории химического завода КуйбышевАзот.

Снимки с места происшествия, опубликованные в сети, были сделаны с улицы Горького. После анализа кадров исследователи пришли к выводу, что горит именно это предприятие.

КуйбышевАзот является одной из крупнейших химических компаний России.

Завод специализируется на производстве капролактама, продуктов его переработки и азотных удобрений. Рядом с ним расположен еще один крупный химический завод — Тольяттикаучук.

Зеленский: Украина имеет “карты”, которые раньше не показывала

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет значительные возможности, которые долгое время не демонстрировала публично.

Об этом он сказал в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону, комментируя обращение США к Украине о помощи на Ближнем Востоке.

По словам главы государства, это свидетельствует о высоком уровне украинских военных и оборонной промышленности.

— Хорошее чувство. Это благодаря нашим солдатам — замечательным людям — и многим производствам, которые мы развивали с начала войны. Теперь у нас высокий уровень, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина и раньше имела сильные позиции, однако не демонстрировала их публично.

— Думаю, да. У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть, — подчеркнул он.

Зеленский предупредил о риске Третьей мировой

Владимир Зеленский также заявил, что мир пока не готов к Третьей мировой войне.

По его словам, современные конфликты сочетают новейшие технологии, дроны и ракеты с масштабными наземными боевыми действиями, к которым многие страны не подготовлены.

Президент отметил, что во время войны против Украины Россия использовала иранские комплектующие для беспилотников.

Вместо этого сейчас Иран получает российские технологии, что позволяет Тегерану применять их для атак на Ближнем Востоке и против американских баз.

— Это самый большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, — сказал Зеленский.

МИД отреагировал на антиукраинскую резолюцию Венгрии

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало решение парламента Венгрии, который принял резолюцию об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС и дальнейшего финансирования военной помощи.

В МИД заявили, что такая позиция венгерских властей не стала неожиданностью для Киева.

В ведомстве подчеркнули, что подобные решения являются политическими и не имеют юридической силы в процессе евроинтеграции Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Будапешт пытается блокировать финансовую и военную поддержку Украины, действуя фактически как “троянский конь” в Европейском Союзе.

Сибига встретился с новоизбранным президентом Чили

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Чили провел встречу с новоизбранным президентом этой страны Хосе Антонио Кастом.

Глава МИД передал чилийскому лидеру личное послание от президента Владимира Зеленского и приглашение посетить Украину.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сферах, в частности в сельском хозяйстве, цифровизации и развитии беспилотных технологий.

Сибига также проинформировал собеседника о ситуации в Украине и поблагодарил Чили за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

В США прокомментировали контакты России и Ирана

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия заверила Дональда Трампа в отсутствии обмена разведывательными данными с Ираном.

По его словам, такую информацию российская сторона озвучила во время телефонного разговора с американским президентом.

— Я не офицер разведки, поэтому не могу сказать наверняка. Но россияне заявили, что не обменивались разведданными, — отметил Уиткофф.

Он добавил, что накануне также состоялся отдельный телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Иран может минировать Ормузский пролив

Между тем, по данным западных СМИ, Иран начал устанавливать мины в Ормузском проливе — одном из важнейших морских путей для транспортировки нефти в мире.

Через этот пролив проходит около пятой части всей мировой нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае подтверждения минирования Иран должен немедленно убрать взрывные устройства.

В противном случае по словам американского лидера, Тегеран может столкнуться с “разрушительными военными последствиями”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.