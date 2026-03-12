Відправлення експертів до країн Близького Сходу залежатиме від можливостей України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном в Бухаресті.

Зеленський про допомогу України країнам Близького Сходу

За словами Зеленського, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що партнери дуже задоволені співпрацею з українськими експертами.

– Якщо знадобиться ще відправити – ми дивитимемось на наші можливості, тому що в нас війна, яка нікуди не ділася. Але я думаю, що весь цей досвід точно важливий, – стверджує президент України.

Як зазначив Зеленський, він сьогодні спілкувався з українською групою, яка перебуває разом з нашими військовими на Близькому Сході.

Зокрема, секретар РНБО Умєров розповів президенту, що партнери дуже задоволені співпрацею з Україною.

10 березня Зеленський повідомив, що професійні українські команди для захисту від безпілотників Shahed прибудуть для допомоги в Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.

У цей же день секретар РНБО Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану, уточнив президент України.

