Партнери задоволені: Зеленський оцінив роботу українських експертів на Близькому Сході
- Україна розгляне можливість відправлення додаткових експертів на Близький Схід, виходячи з власних оборонних потреб в умовах війни.
- Володимир Зеленський зазначив, що міжнародні партнери високо оцінюють український досвід, який уже застосовується в регіоні.
Відправлення експертів до країн Близького Сходу залежатиме від можливостей України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном в Бухаресті.
Зеленський про допомогу України країнам Близького Сходу
За словами Зеленського, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що партнери дуже задоволені співпрацею з українськими експертами.
– Якщо знадобиться ще відправити – ми дивитимемось на наші можливості, тому що в нас війна, яка нікуди не ділася. Але я думаю, що весь цей досвід точно важливий, – стверджує президент України.
Як зазначив Зеленський, він сьогодні спілкувався з українською групою, яка перебуває разом з нашими військовими на Близькому Сході.
Зокрема, секретар РНБО Умєров розповів президенту, що партнери дуже задоволені співпрацею з Україною.
10 березня Зеленський повідомив, що професійні українські команди для захисту від безпілотників Shahed прибудуть для допомоги в Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію.
У цей же день секретар РНБО Умєров вирушив до країн Близького Сходу для переговорів щодо захисту регіону від повітряних загроз з боку Ірану, уточнив президент України.