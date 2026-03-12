Война вступила в новую стадию: Сырский объяснил, что изменилось на фронте
- Сырский заявил, что война переходит в новую технологическую фазу из-за массового применения дронов.
- В феврале украинские беспилотники поразили более 105 тыс. целей противника.
- Россия планирует увеличить войска беспилотных систем до 101 тыс. военных.
Война между Украиной и Россией вступила в новую стадию из-за увеличения протяженности “килл-зон” и роста возможностей ударных БПЛА.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Сырский о новой стадии войны между Украиной и РФ
Александр Сырский отметил, что для того, чтобы победить в новой стадии войны – войне технологий, – Украине необходимо наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войск и использования на поле боя.
– На совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где наш враг теряет инициативу и территории, – говорится в заявлении.
Также он сообщил, что до 1 апреля в РФ запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.
По данным Сырского, в феврале украинские беспилотники поразили более 105,2 тыс. целей противника, четверть из которых – на счету группировки Сил беспилотных систем ВС Украины.
– Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки. Развиваем собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении, – подчеркнул он.
Кроме того, по данным главнокомандующего, только за месяц наши беспилотники поразили около 4,2 тыс. позиций пилотов противника.
Он отметил, что для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил Украины создают взводы перехватчиков БПЛА, которые будут уничтожать FPV, квадрокоптеры и ударные дроны противника для улучшения логистики наших войск.
– Отдельно хочу подчеркнуть важность развития направления наземных роботизированных комплексов. За прошлый месяц ими выполнено более 2,3 тыс. задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые, – подытожил Александр Сырский.
Напомним, российские войска изменили тактику ударов Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской обороны.
Ранее стало известно, что Украина разрабатывает собственную многоуровневую систему ПВО, которая из-за масштаба территории будет значительно больше израильского Железного купола.