Война между Украиной и Россией вступила в новую стадию из-за увеличения протяженности “килл-зон” и роста возможностей ударных БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский о новой стадии войны между Украиной и РФ

Александр Сырский отметил, что для того, чтобы победить в новой стадии войны – войне технологий, – Украине необходимо наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войск и использования на поле боя.

Сейчас смотрят

– На совещании по вопросам развития беспилотных систем разведка доложила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где наш враг теряет инициативу и территории, – говорится в заявлении.

Также он сообщил, что до 1 апреля в РФ запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих.

По данным Сырского, в феврале украинские беспилотники поразили более 105,2 тыс. целей противника, четверть из которых – на счету группировки Сил беспилотных систем ВС Украины.

– Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки. Развиваем собственное направление FPV-дронов на оптоволоконном управлении, – подчеркнул он.

Кроме того, по данным главнокомандующего, только за месяц наши беспилотники поразили около 4,2 тыс. позиций пилотов противника.

Он отметил, что для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных Сил Украины создают взводы перехватчиков БПЛА, которые будут уничтожать FPV, квадрокоптеры и ударные дроны противника для улучшения логистики наших войск.

– Отдельно хочу подчеркнуть важность развития направления наземных роботизированных комплексов. За прошлый месяц ими выполнено более 2,3 тыс. задач – преимущественно логистических, но есть также инженерные и боевые, – подытожил Александр Сырский.

Напомним, российские войска изменили тактику ударов Shahed, запуская их большими группами для прорыва украинской обороны.

Ранее стало известно, что Украина разрабатывает собственную многоуровневую систему ПВО, которая из-за масштаба территории будет значительно больше израильского Железного купола.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.