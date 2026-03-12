Війна між Україною та Росією вступила у нову стадію через збільшення протяжності “кілл-зон” та зростання спроможностей ударних БпЛА.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про нову стадію війни між Україною та РФ

Олександр Сирський зауважив, що для того, щоб перемогти у новій стадії війни – війні технологій, – Україні необхідно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їхньої закупівлі для війська та використання на полі бою.

– На нараді з питань розвитку безпілотних систем розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території, – йдеться у заяві.

Також він повідомив, що до 1 квітня в РФ запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

За даними Сирського, у лютому українські безпілотники уразили понад 105,2 тис. цілей противника, чверть з яких – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України.

– Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу. Розвиваємо власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні, – наголосив він.

Крім того, за даними головнокомандувача, тільки за місяць наші безпілотники уразили близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

Він зауважив, що для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах Збройних Сил України створюють взводи перехоплювачів БпЛА, які будуть знищувати FPV, квадрокоптери та ударні дрони противника для поліпшення логістики наших військ.

– Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові, – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику ударів Shahed, запускаючи їх великими групами для прориву української оборони.

Раніше стало відомо, що Україна розробляє власну багаторівневу систему ППО, яка через масштаб території буде значно більшою за ізраїльський Залізний купол.

