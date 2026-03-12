Виробництво дронів та енергетична співпраця: Україна та Румунія підписали декларацію про партнерство
- Україна та Румунія підписали важливі документи про стратегічну співпрацю, зокрема щодо спільного виробництва дронів та партнерства в енергетиці.
- Водночас під час візиту до Бухареста 12 березня Володимир Зеленський обговорив з головою Румунії Нікушором Даном інтеграцію України в Євросоюз.
- Зі свого боку голова Румунії підтвердив підтримку України в цьому процесі.
Президенти України та Румунії підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема документи про спільне виробництво дронів та партнерство в енергетиці.
Сьогодні, 12 березня, у Бухаресті президент Володимир Зеленський та новообраний голова Румунії Нікушор Дан підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема заяву щодо спільного виробництва оборонної продукції на території Румунії, а саме дронів.
Також письмово затверджені рамкові домовленості між президентами щодо співробітництва в енергетичному секторі.
Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський прибув до Бухареста для переговорів з президентом і прем’єром Румунії. Очільники країн обговорили війну та продовження підтримки, співпрацю в військовій сфері, підтримку в рамках ЄС і НАТО.
– Ми говорили про інтеграцію України в Євросоюз, і я підтвердив підтримку Румунії в цьому процесі, – сказав Дан.
Окремо йшлося про румунську меншину в України. Дан отримав запевнення у продовженні роботи шкіл румунською мовою та решти прав румунської меншини, визначених міжнародним законодавством.
Володимира Зеленського запросили на зустріч Бухаретстської дев’ятки, яка пройде у травні.
Президент України зі свого боку зазначив, що Румунія протягом повномасштабної війни мала принципову позицію, і Україна вдячна їй за це.