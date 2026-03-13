Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Париж: что известно

По словам Сергея Никифорова, глава государства находится во Франции с рабочим визитом и имеет насыщенную программу встреч.

В частности, в 12:00 по парижскому времени (13:00 по Киеву) запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После этого, в 12:45 (13:45 по Киеву), ожидается совместная пресс-конференция лидеров.

В 13:15 (в 14:15 по Киеву) программой визита предусмотрено продолжение переговоров в формате тет-а-тет.

Кроме того, президент Украины планирует пообщаться со студентами.

Другие детали переговоров пока не разглашаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Румынии Илие Боложаном.

Во время переговоров стороны обсудили оборонную поддержку Украины и развитие сотрудничества в сфере энергетики.

Зеленский поблагодарил Румынию за военную помощь и участие в программе PURL, отметив, что укрепление систем противовоздушной обороны остается одним из ключевых приоритетов для Украины.

Отдельное внимание во время встречи уделили развитию энергетического сотрудничества между странами, в частности расширению возможностей энергетической сети между Украиной и Румынией.

Также стороны обсудили расширение пунктов пропуска на границе и подготовку межправительственного соглашения о совместном контроле на украинско-румынской границе.

