Зеленский прибыл в Париж: запланирована встреча с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Визит Зеленского в Париж: что известно
По словам Сергея Никифорова, глава государства находится во Франции с рабочим визитом и имеет насыщенную программу встреч.
В частности, в 12:00 по парижскому времени (13:00 по Киеву) запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
После этого, в 12:45 (13:45 по Киеву), ожидается совместная пресс-конференция лидеров.
В 13:15 (в 14:15 по Киеву) программой визита предусмотрено продолжение переговоров в формате тет-а-тет.
Кроме того, президент Украины планирует пообщаться со студентами.
Другие детали переговоров пока не разглашаются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Румынии Илие Боложаном.
Во время переговоров стороны обсудили оборонную поддержку Украины и развитие сотрудничества в сфере энергетики.
Зеленский поблагодарил Румынию за военную помощь и участие в программе PURL, отметив, что укрепление систем противовоздушной обороны остается одним из ключевых приоритетов для Украины.
Отдельное внимание во время встречи уделили развитию энергетического сотрудничества между странами, в частности расширению возможностей энергетической сети между Украиной и Румынией.
Также стороны обсудили расширение пунктов пропуска на границе и подготовку межправительственного соглашения о совместном контроле на украинско-румынской границе.