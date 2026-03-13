Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Парижа: що відомо

За словами Сергія Никифорова, глава держави перебуває у Франції з робочим візитом і має насичену програму зустрічей.

Зокрема, о 12:00 за паризьким часом (13:00 за Києвом) запланована зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після цього, о 12:45 (13:45 за Києвом), очікується спільна пресконференція лідерів.

О 13:15 (о 14:15 за Києвом) програмою візиту передбачено продовження переговорів у форматі тет-а-тет.

Крім того, президент України планує поспілкуватися зі студентами.

Інші деталі переговорів поки не розголошуються.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.

Під час переговорів сторони обговорили оборонну підтримку України та розвиток співпраці у сфері енергетики.

Зеленський подякував Румунії за військову допомогу та участь у програмі PURL, наголосивши, що посилення систем протиповітряної оборони залишається одним із ключових пріоритетів для України.

Окрему увагу під час зустрічі приділили розвитку енергетичної співпраці між країнами, зокрема розширенню можливостей енергетичної мережі між Україною та Румунією.

Також сторони обговорили розширення пунктів пропуску на кордоні та підготовку міжурядової угоди про спільний контроль на українсько-румунському кордоні.

