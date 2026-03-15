Ночью 15 марта украинские войска нанесли удары по объектам противовоздушной обороны российской армии на территории временно оккупированного Крыма и объектах военной логистики РФ в Запорожской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар ВСУ по пусковой установке ЗРК С-400 Триумф, двух РЛС и складах РФ

По информации Генерального штаба ВСУ, ночью 15 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум радиолокационным станциям врага в районе Либкнехтовки временно оккупированного Крыма. Речь идет о РЛС 59Н6-Е Противник и РЛС 73Е6 Пароль.

Кроме того, вблизи села Дальнее была поражена пусковая установка из состава зенитного ракетного комплекса оккупантов С-400 Триумф.

— Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его возможности контроля воздушного пространства и прикрытия других военных объектов, – отметили в Генштабе ВСУ.

Также в Генштабе ВСУ подтвердили значительное повреждение российского радиолокационного комплекса Валдай после атаки сил обороны 10 марта в районе Приморского на полуострове.

К тому же украинские войска поразили объекты военной логистики оккупантов в Запорожской области.

В частности, под ударом оказались склад материально-технического обеспечения вблизи оккупированного Россией села Осипенко, а также склад хранения БпЛА в районе оккупированного Приморска.

В Генштабе ВСУ также отметили, что 14 марта были нанесены удары по районам сосредоточения живой силы оккупантов недалеко от Купянска Харьковской области, Шахового, Удачного и Покровска в Донецкой области, а также в районе Петровки на оккупированной части Херсонской области.

Масштабы нанесенного 15 марта ущерба оккупантам пока уточняются.

Ночью против 14 марта спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины поразили два российских военных судна Славянин и Авангард, которые использовались для перевозки техники и боеприпасов через Керченскую переправу.

