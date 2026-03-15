Уночі 15 березня українські війська завдали ударів по об’єктах протиповітряної оборони російської армії на території тимчасово окупованого Криму та об’єктах військової логістики РФ у Запорізькій області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Удар ЗСУ по пусковій установці ЗРК С-400 Тріумф, двох РЛС та складах РФ

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, вночі 15 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по двох радіолокаційних станціях ворога у районі Лібкнехтівки тимчасово окупованого Криму. Йдеться про РЛС 59Н6-Е Противник та РЛС 73Е6 Пароль.

Крім того, поблизу села Дальнє було уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу окупантів С-400 Тріумф.

— Системне ураження засобів протиповітряної оборони противника суттєво знижує його спроможності щодо контролю повітряного простору та прикриття інших військових об’єктів, – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також у Генштабі ЗСУ підтвердили значне пошкодження російського радіолокаційного комплексу Валдай після атаки Сил оборони 10 березня у районі Приморського на півострові.

До того ж українські війська уразили об’єкти військової логістики окупантів у Запорізькій області.

Зокрема, під ударом опилилися склад матеріально-технічного забезпечення поблизу окупованого Росією села Осипенко, а також склад зберігання БпЛА у районі окупованого Приморська.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що 14 березня було завдано уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих 15 березня збитків окупантам наразі уточнюються.

Уночі проти 14 березня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України уразили два російські військові судна Славянин та Авангард, що використовувалися для перевезення техніки та боєприпасів через Керченську переправу.

