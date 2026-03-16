У ніч на 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку Росія атакувала Україну 211 ударними дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 16 березня

Запускали росіяни свої ударні дрони з напрямків: Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із населеного пункту Гвардійське, що в окупованому Криму.

Понад 100 дронів – це були ударні Шахеди.

За словами військових, зранку була нетипова атака ворога із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямки удару – Одеська, Запорізька та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи зсу.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито та придушено 194 ворожі дрони типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих на 11 локаціях.

Військові попереджають, що у повітряному просторі фіксуються ще декілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 482-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

