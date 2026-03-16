Украина не поддерживает вступление в ЕС без выполнения требований — Качка
Украина не ищет “короткие пути” в ЕС. Страна заинтересована в полноценном членстве, где исполнение всех стандартов гарантирует реальные преимущества для людей и бизнеса.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Тарас Качка в интервью с РБК-Украина.
Вступление Украины в ЕС без выполнения требований не имеет смысла
По словам вице-премьер-министра Украины Тараса Качки, вступление Украины в Европейский Союз без выполнения всех необходимых требований не имеет смысла.
— Вступать в ЕС без выполнения требований – это как “музей евроинтеграции”. Если вы вступили, но таможня у вас не совместима со всеми таможнями государств-членов ЕС, как вы снимете таможенный контроль на границе? Тогда не будет даже свободы товародвижения, – подчеркнул он.
Качка заявил, что в случае невыполнения необходимых шагов в процессе вступления в ЕС, Украина не сможет полноценно пользоваться финансовыми инструментами ЕС и будет изолирована.
— Не следует считать, что наши геополитические обстоятельства – это замена требованиям. Что мы сможем перепрыгнуть, что ничего не нужно исполнять, что нас и так возьмут, потому что мы защищаем Европу, – добавил вице-премьер-министр.
Напомним, Венгрия приняла резолюцию против вступления Украины в Европейский Союз. Кроме того, документ призывает не поддерживать переговоры о военной помощи Украине.