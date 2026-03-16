Україна не шукає “коротких шляхів” до ЄС. Країна зацікавлена у повноцінному членстві, де виконання всіх стандартів гарантує реальні переваги для людей і бізнесу.

Про це заявив віце-прем’єр-мінстр України Тарас Качка у інтерв’ю з РБК-Україна.

Вступ України до ЄС без виконання вимог не має сенсу

За словами, віце-прем’єр-міністра України Тараса Качки, вступ України до Європейського Союзу без виконання усіх потрібних вимог не має сенсу.

— Вступати в ЄС без виконання вимог – це як “музей євроінтеграції”. Якщо ви вступили, але митниця у вас не сумісна з усіма митницями держав-членів ЄС, то як ви знімете митний контроль на кордоні? Тоді не буде навіть свободи руху товарів, – наголосив він.

Качка заявив, що у разі невиконання необхідних кроків у процесі вступу в ЄС, Україна не зможе повноцінно користуватись фінансовими інструментами ЄС та буде ізольована.

— Не варто вважати, що наші геополітичні обставини – це заміна вимогам. Що ми зможемо перестрибнути, що нічого не треба виконувати, що нас і так візьмуть, бо ми захищаємо Європу, – додав віце-прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Угорщина ухвалила резолюцію проти вступу України до Європейського Союзу. Окрім того, документ закликає не підтримувати переговори про військову допомогу Україні.

