Украина выполнила 84 % Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет за 2025 год
Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 84%, говорится в опубликованном сегодня отчете за 2025 год.
Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС
В отчете подведены итоги прогресса Украины в области внедрения реформ и приведения законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза.
Так, за 2025 год общий прогресс Украины в выполнении Соглашения вырос на 3% — с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.
Наибольший прогресс удалось достичь в следующих сферах:
- финансовый сектор — прирост за год составляет 8%, общий прогресс — 82%;
- социальная политика и трудовые отношения — прирост за год составляет 7%, общий прогресс — 87%;
- таможенные вопросы — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 96%;
- сельское хозяйство — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 79%.
В то же время самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в следующих сферах:
- статистика и обмен информацией — 100%;
- образование, обучение и молодежь – 99%;
- интеллектуальная собственность – 98%.
Это – последний отчет об имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС.