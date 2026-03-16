Украина выполнила соглашение об ассоциации с ЕС на 84%, говорится в опубликованном сегодня отчете за 2025 год.

Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС

В отчете подведены итоги прогресса Украины в области внедрения реформ и приведения законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза.

Так, за 2025 год общий прогресс Украины в выполнении Соглашения вырос на 3% — с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году.

Наибольший прогресс удалось достичь в следующих сферах:

финансовый сектор — прирост за год составляет 8%, общий прогресс — 82%;

социальная политика и трудовые отношения — прирост за год составляет 7%, общий прогресс — 87%;

таможенные вопросы — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 96%;

сельское хозяйство — прирост за год составляет 5%, общий прогресс — 79%.

В то же время самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в следующих сферах:

статистика и обмен информацией — 100%;

образование, обучение и молодежь – 99%;

интеллектуальная собственность – 98%.

Это – последний отчет об имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС.

