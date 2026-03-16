Україна на 84% виконала угоду про асоціацію з ЄС, йдеться в опублікованому сьогодні звіті за 2025 рік.

Про це повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Виконання угоди про асоціацію з ЄС

У звіті підсумували прогрес України щодо впровадження реформ та наближення законодавства до стандартів Євросоюзу.

Так, за 2025 рік загальний прогрес України у виконанні Угоди зріс на 3% — з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.

Найбільший прогрес вдалося досягнути у таких сферах:

  • фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
  • соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;
  • митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;
  • сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:

  • статистика та обмін інформацією – 100%;
  • освіта, навчання та молодь – 99%;
  • інтелектуальна власність – 98%.

Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Далі всі євроінтеграційні зобовʼязання України відображатимуть у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС.

Нагадаємо, що 26 серпня 2025 року уряд України підтримав проєкт нового Митного кодексу, який відповідатиме положенням Митного кодексу Європейського Союзу.

