Україна виконала 84% Угоди про асоціацію з ЄС — звіт за 2025 рік
- Україна виконала 84% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС.
- За 2025 рік прогрес зріс на 3% — з 81% до 84%.
- Найбільший приріст за рік: фінансовий сектор (+8%), соціальна політика та трудові відносини (+7%).
Україна на 84% виконала угоду про асоціацію з ЄС, йдеться в опублікованому сьогодні звіті за 2025 рік.
Про це повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Виконання угоди про асоціацію з ЄС
У звіті підсумували прогрес України щодо впровадження реформ та наближення законодавства до стандартів Євросоюзу.
Так, за 2025 рік загальний прогрес України у виконанні Угоди зріс на 3% — з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році.
Найбільший прогрес вдалося досягнути у таких сферах:
- фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
- соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;
- митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;
- сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.
Водночас найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:
- статистика та обмін інформацією – 100%;
- освіта, навчання та молодь – 99%;
- інтелектуальна власність – 98%.
Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Далі всі євроінтеграційні зобовʼязання України відображатимуть у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС.
Нагадаємо, що 26 серпня 2025 року уряд України підтримав проєкт нового Митного кодексу, який відповідатиме положенням Митного кодексу Європейського Союзу.