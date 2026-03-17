Росія випустила по Києву 40 дорогих безпілотників Ланцет, хоча вони не мали жодних шансів долетіти. Кремлю потрібні були лише кадри уламків у столиці України, щоб показати росіянам.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Флеш пояснив, навіщо РФ запустила Ланцети на Київ

За словами Флеша, українська протиповітряна оборона останнім часом працює дуже ефективно, тому російським чиновникам дуже потрібно давати кремлівському диктатору Володимиру Путіну та жителям РФ хоча б якісь пропагандистські новини.

– І так народжується інформаційний проєкт Ланцетом по Києву, – наголосив радник міністра оборони України.

Флеш пояснив, що росіяни підготували цілу операцію з ударними дронами Shahed та Ланцетами. Це потрібно було РФ, щоб за будь-яку ціну показати росіянам і чиновникам РФ уламки Ланцета в Києві.

– Чому саме електричний Ланцет? Адже для такого шоу є набагато кращі вироби. Думаю, хайп навколо Ланцета в РФ стих. Виробникам була потрібна гарна історія для нових закупівель. З цією метою вони запускають на Київ 40 Ланцетів, – звернув увагу він.

Радник міністра оборони наголосив, що росіяни витратили 40 дорогих безпілотників, які призначені для інших завдань, лише для показухи.

Оскільки Ланцет – це засіб ближнього фронтового ураження на 30–80 км, то росіяни чекали на сприятливий вітер у бік столиці, знайшли найближчу до Києва точку і звідти стартували, стверджує Флеш.

Він наголосив, що базовий Ланцет не має жодних шансів долетіти 200 км до Києва.

Саме тому на цих Ланцетах поставили додатковий акумулятор, замість бойової частини. Водночас акумулятори замінили на дорогі не серійні батареї нової технології, пояснив Флеш.

– На такі відстані керувати Ланцетами через радіоканал на висоті 1,5 км можна, але атакувати до землі – ні. Але це не потрібно, завдання інше. Вся ця процесія в польоті розтягнулася по висотах фактично від Чернігова до Києва, – сказав він.

За словами радника міністра оборони, сили ППО України добре попрацювали, але до Києва якимось дивом дісталися кілька одиниць. Вони не завдали жодної шкоди, проте розлетілися уламками на Майдані Незалежності.

Як стверджує Флеш, Україна вдячна Росії за цю операцію через низку причин. Він зазначив, що ці Ланцетів» могли накоїти лиха, атакуючи техніку та ЗСУ, адже на фронті ці безпілотники є дуже точною зброєю.

Крім цього, Україна ще раз відпрацювала тактику виявлення та протидії малим повітряним цілям, а також має можливість дослідити електроніку збитих російських дронів Ланцет.

16 березня після падіння уламків дрона біля Монумента Незалежності, радник міністра оборони спростовував можливість атаки Києва Ланцетами. Він наголосив, що ці баражуючі боєприпаси технічно не здатні подолати таку відстань і дістатися столиці.

Пов'язані теми:

