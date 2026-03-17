Россия на постоянной основе мобилизует 40-45 тысяч человек ежемесячно и чтобы армия страны-агрессора не увеличивалась, нужно уничтожать примерно такое же количество.

Зеленский о мобилизационном потенциале РФ

В интервью New York Post глава государства сообщил, что РФ ежемесячно мобилизует 40–45 тыс. человек. В то же время, чтобы российская армия не росла в численности, Украина должна уничтожать такое же количество.

— Россия постоянно мобилизует в месяц 40-45 тысяч человек. Чтобы войско России не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожить только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию, – отметил президент.

В последние три месяца Украина уничтожала от 28 до 35 тысяч человек.

– За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это около 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько Россия отдает ради этой войны, – добавил Зеленский.

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что в войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования. По его словам, у Украины есть еще несколько идей, как заставить эту войну закончиться.

