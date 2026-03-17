17 березня українська делегація в Брюсселі отримала від ЄС умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що йдеться про кластери 3 Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток, 4 Зелений порядок денний та стале зʼєднання та 5 Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості.

Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС.

Свириденко додала, що у грудні українська сторона отримала умови – бенчмарки – за трьома іншими кластерами: 1 Основи процесу вступу до ЄС, 2 Внутрішній ринок та 6 Зовнішні відносини.

– Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС. Уряд продовжить виконувати умови вступу – впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС, – проінформувала вона.

До речі, раніше повідомлялося, що Україна на 84% виконала угоду про асоціацію з ЄС. За 2025 рік прогрес зріс на 3% – з 81% до 84%.

