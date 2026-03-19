ВАКС вынес приговор нардепке Марченко за взятку в $11,3 тыс. от военнообязанных

Высший антикоррупционный суд признал виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, народного депутата от партии Слуга народа Людмилу Марченко и ее сообщницу-помощницу Анастасию Колесник.

Согласно обвинительному приговору, они приговорены к двум годам лишения свободы. Также Анастасия Колесник лишена права занимать должности в организациях, деятельность которых связана с оформлением документов на выезд из Украины, а Людмила Марченко – в органах власти, обе сроком на три года.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Натальи Мовчан, Ольги Саландяк и Владимира Воронько.

Он вступает в силу через 30 дней со дня оглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченными лицами областной военной администрации решения о разрешении выехать за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему Шлях.

В июле 2023 года НАБУ в рамках расследования данного дела проводило обыски у нардепа Людмилы Марченко. Когда пришли следователи она пыталась избавиться от взятки, что было зафиксировано на видео.

А уже через неделю после следственных действий ее исключили из партии Слуга народа.

Следствием установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы. Первый – получение от гражданина за беспрепятственное пересечение границы неправомерной выгоды в размере $6 тыс., второй – получение $5 300.

Источник : САП

