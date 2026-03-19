Викидала хабар за паркан: нардепка Людмила Марченко отримала 2 роки в’язниці
Вищий антикорупційний суд визнав винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, народну депутатку від партії Слуга народу Людмилу Марченко та її спільницю-помічницю Анастасію Колеснік.
Згідно обвинувального вироку, їх засуджено до двох років позбавлення волі. Також Анастасія Колесник позбавлена права обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням документів на виїзд з України строком, а Людмила Марченко – в органах влади, обидві строком на три роки.
Вирок ухвалила колегія суддів у складі Наталії Мовчан, Ольги Саландяк і Володимира Воронько.
Він набуває чинності через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Нагадаємо, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженими особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи Шлях.
У липні 2023 року НАБУ у рамках розслідування цієї справи проводило обшуки у нардепа Людмили Марченко. Коли прийшли слідчі вона намагалася позбутися хабаря, що було зафіксовано на відео.
А вже за тиждень після слідчих дій нардепку Марченко виключили з партії Слуга народу.
Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепки та її помічниці. Перший – отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди в розмірі $6 тис., другий — отримання $5 300.