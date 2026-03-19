В ночь на 19 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противника на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, Херсонской и Донецкой областях.

Поражение концерна Алмаз-Антей

Так, в ночь на 19 марта Силы обороны Украины в районе Фиолентовского шоссе в оккупированном Крыму поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия Гранит, входящего в состав концерна Алмаз-Антей.

На предприятии ремонтируют и обслуживают российские системы противовоздушной обороны, которые составляют основу противовоздушного щита Крыма.

Так, на объектах концерна ремонтируются зенитные ракетные системы С-400 Триумф, С-300ПМ2 Фаворит, радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, зенитно-ракетные комплексы средней и малой дальности Бук-М2/М3» и Тор-М2.

Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе атакованы места сосредоточения личного состава россиян. Потери оккупантов уточняются.

Нанесены удары по складам и районам сосредоточения противника

Также в ночь на 19 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам военной логистики и живой силе противника. Были атакованы склады боеприпасов в Донецке и Ялте (временно оккупированные территории Донецкой области) и в Каланчаке в Херсонской области.

Также ВСУ нанесли удар по складу материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области. В районе Новотроицкого, что в Херсонской области, поражен склад горюче-смазочных материалов.

Также украинские воины нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага вблизи Ялты (ВОТ Донецкой области) и населенного пункта Овражки (Крым). Масштабы нанесенного ущерба и потерь врага уточняются.

Источник : Генштаб ЗСУ

