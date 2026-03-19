У ніч на 19 березня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, на Херсонщині та Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження концерну Алмаз-Антей

Так, у ніч на 19 березня Сили оборони України в районі Фіолентівського шосе, що в окупованому Криму, уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства Граніт, який входить до складу концерну Алмаз-Антей.

На підприємстві ремонтують та обслуговують російські системи протиповітряної оборони, які складають основу протиповітряного щита Криму.

Так, на об’єктах концерну ремонтують зенітні ракетні системи С-400 Тріумф, С-300ПМ2 Фаворит, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, зенітно-ракетні комплекси середньої та малої дальності Бук-М2/М3 і Тор-М2.

Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, атаковано місця зосередження особового складу росіян. Втрати окупантів уточнюються.

Атака дронів на Росію

Уражено склади та райони зосередження ворога

Також у ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України вдарили по об’єктах військової логістики та живій силі противника. Атаковано склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (тимчасово окуповані території Донецької області) та у Каланчаку, що на Херсонщині.

Також ЗСУ вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області. У районі Новотроїцького, що на Херсонщині, уражено склад пально-мастильних матеріалів.

Також українські воїни вдарили по районах зосередження живої сили ворога поблизу Ялти (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Овражки (Крим). Масштаби завданих збитків та втрат ворога уточнюються.

Джерело: Генштаб ЗСУ

