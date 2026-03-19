ЗСУ уразили об’єкти концерну Алмаз-Антей у Криму: там ремонтують системи ППО
- ЗСУ вдарили по об’єкту концерну Алмаз-Антей у Криму.
- Уражено центр, де обслуговують С-300, С-400 та інші системи ППО РФ.
- Під ударом опинилися склади боєприпасів у Донецьку, Ялті та на Херсонщині.
У ніч на 19 березня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, на Херсонщині та Донеччині.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження концерну Алмаз-Антей
Так, у ніч на 19 березня Сили оборони України в районі Фіолентівського шосе, що в окупованому Криму, уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства Граніт, який входить до складу концерну Алмаз-Антей.
На підприємстві ремонтують та обслуговують російські системи протиповітряної оборони, які складають основу протиповітряного щита Криму.
Так, на об’єктах концерну ремонтують зенітні ракетні системи С-400 Тріумф, С-300ПМ2 Фаворит, радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, зенітно-ракетні комплекси середньої та малої дальності Бук-М2/М3 і Тор-М2.
Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, атаковано місця зосередження особового складу росіян. Втрати окупантів уточнюються.
Уражено склади та райони зосередження ворога
Також у ніч на 19 березня підрозділи Сил оборони України вдарили по об’єктах військової логістики та живій силі противника. Атаковано склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (тимчасово окуповані території Донецької області) та у Каланчаку, що на Херсонщині.
Також ЗСУ вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області. У районі Новотроїцького, що на Херсонщині, уражено склад пально-мастильних матеріалів.
Також українські воїни вдарили по районах зосередження живої сили ворога поблизу Ялти (ТОТ Донецької області) та населеного пункту Овражки (Крим). Масштаби завданих збитків та втрат ворога уточнюються.