Генштаб подтвердил повреждение самолета А-50 и удар по заводу в Алчевске
- Силы обороны Украины подтвердили повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на авиаремонтном заводе в Новгородской области.
- Кроме того, в ночь на 20 марта нанесены успешные удары по Алчевскому металлургическому комбинату в Луганской области и инфраструктуре вражеского полигона на оккупированной части Запорожья.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, в ночь на 20 марта украинские силы нанесли удары по важным объектам России.
В частности, под удары попали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной территории Луганской области.
Завод специализируется на изготовлении и первичной обработке крупнокалиберных заготовок для артиллерийских снарядов.
Также мощности предприятия используются для изготовления и восстановления бронированной стали, предназначенной для техники российских войск.
Кроме того, Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре полигона Восточный, расположенного в Новопетровке на временно оккупированной территории Запорожской области.
В то же время в Генштабе уточнили результаты поражения объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области России, которое произошло 17 марта 2026 года.
Отмечается, что дополнительно подтверждено повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на территории предприятия на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.
В Генеральном штабе ВСУ добавили, что масштабы нанесенного ущерба и потери российских войск уточняются.
Фото: Минобороны России