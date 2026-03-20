Силы обороны Украины подтвердили повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В то же время украинские защитники нанесли удар по заводу в Алчевске.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Повреждение самолета А-50 и поражение завода РФ

По данным Генштаба, в ночь на 20 марта украинские силы нанесли удары по важным объектам России.

В частности, под удары попали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной территории Луганской области.

Завод специализируется на изготовлении и первичной обработке крупнокалиберных заготовок для артиллерийских снарядов.

Также мощности предприятия используются для изготовления и восстановления бронированной стали, предназначенной для техники российских войск.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по инфраструктуре полигона Восточный, расположенного в Новопетровке на временно оккупированной территории Запорожской области.

В то же время в Генштабе уточнили результаты поражения объектов 123-го авиаремонтного завода в городе Старая Русса Новгородской области России, которое произошло 17 марта 2026 года.

Отмечается, что дополнительно подтверждено повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на территории предприятия на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что масштабы нанесенного ущерба и потери российских войск уточняются.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие технические характеристики имеет самолет А-50, для чего он предназначен и какие воздушные объекты может обнаруживать.

Фото: Минобороны России

