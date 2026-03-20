В Донецкой области украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 Алигатор с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ и командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

Отмечается, что в Донецкой области операторы батальона Хищники высот 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем уничтожили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Аллигатор с помощью FPV-дрона.

– Это уже второй вертолет на счету 59-й бригады, – говорится в сообщении.

После аварийной посадки экипаж вражеского вертолета попытался убежать, однако пилоты 1-го батальона 414-й бригады Птицы Мадяра вовремя обнаружили и ликвидировали российских оккупантов.

Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 разработан как основная боевая единица авиации. Он способен эффективно уничтожать живую силу противника, тяжелую бронетехнику и цели в воздухе.

По данным из открытых источников, ориентировочная рыночная стоимость такого вертолета составляет $16 млн.

