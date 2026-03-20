Сили оборони України підтвердили пошкодження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Водночас українські захисники уразили завод у Алчевську.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Пошкодження літака А-50 та ураження заводу РФ

За даними Генштабу, в ніч на 20 березня українські сили завдали уражень по важливих об’єктах Росії.

Зокрема, під удари потрапили об’єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій території Луганської області.

Завод спеціалізується на виготовленні та первинній обробці великокаліберних заготовок для артилерійських снарядів.

Також потужності підприємства використовуються для виготовлення та відновлення броньованої сталі, призначеної для техніки російських військ.

Крім цього, Сили оборони уразили інфраструктуру полігону Восточний, розташованому в Новопетрівці на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Водночас у Генштабі уточнили результати ураження об’єктів 123-го авіаремонтного заводу в місті Стара Русса Новгородської області Росії, яке відбулося 17 березня 2026 року.

Зазначається, що додатково підтверджено пошкодження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на території підприємства на обслуговуванні та, ймовірно, очікував на модернізацію.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що масштаби завданих збитків та втрати російських військ уточнюються.

Фото: Міноборони Росії

