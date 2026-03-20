Недавно тема возможной мобилизации народных депутатов стала обсуждаться на общенациональном уровне. Это произошло после заявления президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что в случае, если депутаты не выполняют свои обязанности в Верховной Раде, они могут отправиться защищать государство.

Президент подчеркнул, что для парламентариев, которые не работают в сессионном зале или не участвуют в голосованиях, существует два варианта: продолжать выполнять депутатские функции или отправляться служить в армию.

— Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте, – заявил Владимир Зеленский.

Возможна ли мобилизация депутатов, читайте в нашем материале.

Мобилизация депутатов 2026: что говорят в Верховной Раде

В партии Слуга народа подчеркнули, что президент Владимир Зеленский имел в виду лишь урегулирование механизмов, позволяющих парламентариям по желанию проходить военную службу.

Эту позицию озвучил Давид Арахамия, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины. Он отметил, что слова президента произвольно интерпретируют и вырывают из контекста.

По его словам, Зеленский имел в виду, что народный депутат либо выполняет свои обязанности в парламенте, либо, по собственному желанию, может проходить службу в Вооруженных силах, так же как любой другой гражданин Украины.

Арахамия пояснил, что президент подчеркнул важность выполнения обязанностей: работать, платить налоги, приносить пользу государству в оборонной сфере или находиться на фронте для защиты страны. Многие депутаты уже выражали желание присоединиться к ВСУ, однако действующее законодательство пока этого не позволяет.

– Есть отдельные коллеги, которые прикреплены в определенных подразделениях, ведут там какую-то работу, а в пленарные дни присутствуют в Раде. Но юридически они не военные, а депутаты парламента, – объяснил Арахамия.

Именно поэтому, по его словам, президент готов обсуждать с Верховной Радой изменения в законодательство, позволяющие депутатам быть военными.

Будет ли мобилизация депутатов: позиция Федора Вениславского

Народный депутат от Слуги народа, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подчеркнул в эфире Radio NV, что в условиях военного положения досрочно прекратить полномочия Верховной Рады невозможно, и любые заявления о мобилизации депутатов носят скорее политический, а не юридический характер.

По его мнению, ключевая проблема заключается в отсутствии системного диалога между ветвями власти: парламентом, правительством и Офисом Президента. Он подчеркнул, что необходимо объяснять, почему принимаются те или иные решения, и делать это открыто и обоснованно.

Депутат подчеркнул, что формально коалиция сохраняется “по списочному составу”, и каждый депутат голосует в соответствии со своими убеждениями, а не обязательно вместе с коалицией.

Мобилизация депутатов: возможна ли она

На самом деле действующее законодательство регламентирует статус народных депутатов и определяет, что они не могут быть мобилизованы.

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 23, п. 17) устанавливает, что народные депутаты Украины, а также депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

В соответствии со ст. 78 Конституции Украины, народным депутатам запрещено совмещать мандат с любой другой оплачиваемой деятельностью или предпринимательской деятельностью, кроме преподавательской, научной и творческой.

Они не могут занимать другие оплачиваемые должности, находиться на государственной службе или входить в состав руководящих органов предприятий, получающих прибыль. В случае нарушения этих требований депутат должен в 20-дневный срок прекратить деятельность или сложить полномочия.

Закон Украины О предотвращении коррупции (ст. 25) подтверждает ограничения в отношении совмещения должностей и занятости для лиц, выполняющих государственные или местные функции. Это дополнительно делает невозможным совмещение депутатского мандата с работой, которая могла бы повлиять на решения депутата.

В настоящее время мобилизация депутатов в Украине находится под вопросом, поскольку для ее осуществления необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

