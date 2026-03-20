Нещодавно тема можливої мобілізації народних депутатів стала обговорюватися на загальнонаціональному рівні. Це відбулося після заяви президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що у разі, якщо депутати не виконують свої обов’язки у Верховній Раді, вони можуть піти захищати державу.

Президент наголосив, що для парламентарів, які не працюють у сесійній залі або не беруть участь у голосуваннях, існує два варіанти: продовжувати виконувати депутатські функції або відправлятися служити у війська.

– Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті, – заявив Володимир Зеленський.

Мобілізація депутатів 2026: що говорять у Верховній Раді

У партії Слуга народу наголосили, що президент Володимир Зеленський мав на увазі лише врегулювання механізмів, які дозволяють парламентарям за бажанням проходити військову службу.

Цю позицію озвучив Давид Арахамія, голова фракції Слуга народу у Верховній Раді України. Він зазначив, що слова президента довільно інтерпретують і витягують з контексту.

За його словами, Зеленський мав на увазі, що народний депутат або виконує свої обов’язки у парламенті, або, за власним бажанням, може проходити службу у Збройних силах, так само як будь-який інший громадянин України.

Арахамія пояснив, що президент підкреслив важливість виконання обов’язків: працювати, сплачувати податки, приносити користь державі в оборонній сфері або перебувати на фронті для захисту країни. Багато депутатів вже висловлювали бажання приєднатися до ЗСУ, проте чинне законодавство цього наразі не дозволяє.

– Є окремі колеги, які прикріплені в певних підрозділах, ведуть там якусь роботу, а в пленарні дні присутні в Раді. Але юридично вони не військові, а депутати парламенту, – пояснив Арахамія.

Саме тому, за його словами, президент готовий обговорювати з Верховною Радою зміни до законодавства, які дозволять депутатам бути військовими.

Чи буде мобілізація депутатів: позиція Федора Веніславського

Народний депутат від Слуги народу, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив в етері Radio NV, що в умовах воєнного стану достроково припинити повноваження Верховної Ради неможливо, і будь-які заяви про мобілізацію депутатів мають скоріше політичний, а не юридичний характер.

На його думку, ключова проблема полягає у відсутності системного діалогу між гілками влади: парламентом, урядом та Офісом президента. Він наголосив, що необхідно пояснювати, чому ухвалюються ті чи інші рішення, і робити це відкрито та обґрунтовано.

Депутат підкреслив, що формально коаліція зберігається “за списочним складом”, і кожен депутат голосує відповідно до власних переконань, а не обов’язково разом із коаліцією.

Мобілізація депутатів: чи можлива

Насправді чинне законодавство регламентує статус народних депутатів і визначає, що вони не можуть бути мобілізовані.

Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 23, п. 17) встановлює, що народні депутати України, а також депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до ст. 78 Конституції України, народним депутатам заборонено поєднувати мандат із будь-якою іншою оплачуваною діяльністю або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової та творчої.

Вони не можуть обіймати інші оплачувані посади, бути на державній службі або входити до складу керівних органів підприємств, що отримують прибуток. У разі порушення цих вимог депутат має у 20‑денний строк припинити діяльність або скласти повноваження.

Закон України Про запобігання корупції (ст. 25) підтверджує обмеження щодо сумісництва посад та зайнятості для осіб, які виконують державні чи місцеві функції. Це додатково унеможливлює поєднання депутатського мандата з роботою, яка могла б впливати на рішення депутата.

Наразі мобілізація депутатів в Україні під питанням, оскільки для її реалізації необхідно внести відповідні зміни до чинного законодавства.

