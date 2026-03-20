Прощання з почесним патріархом Православної церкви України Філаретом розпочнеться ввечері 20 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві.

Прощання триватиме два дні. Тіло спочилого патріарха доправлять до храму до початку церемонії, запланованої на 20:00. Втім у пресслужбі Київської митрополії ПЦУ попереджають, що час може уточнюватися.

Віряни зможуть попрощатися з Філаретом упродовж вечора п’ятниці, а також протягом усього дня 21 березня.

Чин відспівування та поховання заплановані на неділю, 22 березня. Деталі також можуть уточнюватися.

Патріарх Філарет (у миру Михайло Денисенко) помер у віці 97 років, про що стало відомо вдень 20 березня.

Духовну освіту він здобув в Одеській семінарії та Московській духовній академії, де отримав ступінь кандидата богослов’я. У 1950 році прийняв чернечий постриг.

Упродовж життя Філарет служив у різних єпархіях в Україні та за кордоном, а з 1995 до 2018 року очолював Українську православну церкву Київського патріархату.

Він відіграв ключову роль у формуванні незалежної української церкви. Після проголошення незалежності України він активно просував ідею автокефалії та став предстоятелем Київського патріархату.

У 2018 році взяв участь у створенні Православної церкви України, отримавши статус почесного патріарха. Того ж періоду Вселенський патріархат скасував рішення РПЦ щодо його анафеми, а у 2019 році Філарету присвоїли звання Героя України.

