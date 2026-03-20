ЗСУ знищили дроном російський вертоліт Ка-52 Алігатор
У Донецькій області українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 Алігатор за допомогою FPV-дрона.
Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ та командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
Зазначається, що на Донеччині оператори батальйону Хижаки висот 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем знищили розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 Алігатор за допомогою FPV-дрона.
– Це вже другий вертоліт на рахунку 59 бригади, – йдеться у повідомленні.
Після аварійної посадки екіпаж ворожого гелікоптера спробував утекти, проте пілоти 1-го батальйону 414-ї бригади Птахи Мадяра вчасно виявили та ліквідували російських окупантів.
Розвідувально-ударний вертоліт нового покоління Ка-52 розроблений як основна бойова одиниця авіації. Він здатний ефективно ліквідовувати живу силу противника, важку бронетехніку та цілі в небі.
За даними з відкритих джерел, орієнтовна ринкова вартість такого вертольота становить $16 млн.