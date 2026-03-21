На Лиманско-Боровском направлении российские войска пытались осуществить самую масштабную попытку прорыва. Однако противник начал нести потери, не доехав до линии боевого столкновения.

Об этом сообщает Третий армейский корпус, входящий в состав Сухопутных войск ВСУ.

Попытка прорыва РФ на Лиманско-Боровском направлении

По информации украинских военных, 19 марта российские оккупанты осуществили самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Россияне задействовали силы 1 танковой и 20 общевойсковой армий РФ, но враг начал терять личный состав, даже не доехав.

– Противник пошел в атаку одновременно на семи направлениях в зоне ответственности корпуса и задействовал более 1,5 тыс. пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за четыре часа подготовленные украинские подразделения превратили стремительный прорыв российских оккупантов в масштабный провал.

В Третьем армейском корпусе назвали потери армии России в технике, в частности, 84 единицы мототехники, 11 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также три танка.

В то же время была поражена тяжелая огнеметная система Солнцепек и пять пушек. Кроме того, удалось уничтожить более 160 вражеских беспилотников.

Бригадный генерал Андрей Билецкий рассказал, что полтора месяца украинские защитники наблюдали признаки подготовки наступления.

По его словам, российские войска усилили удары КАБами по украинским переправам через Оскол, пытаясь перерезать логистику.

Также они начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты — это указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению.

– Мы готовились: на разных направлениях отработали оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия. В результате на всех направлениях удары сорваны, – сказал он.

Как отметил Билецкий, за сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих России. Среди них: 288 – безвозвратно погибшие, а остальных он назвал санитарными потерями.

В Третьем армейском корпусе подчеркнули, что российским войскам не удалось захватить украинские населенные пункты или даже позиции. Там добавили, что продолжается ликвидация остатков живой силы, которой удалось выжить в зоне сосредоточения огня.

