На Лимансько-Борівському напрямку російські війська намагалися здійснити наймасштабнішу спробу прориву. Але ворог почав зазнавати втрат, не доїхавши до лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє Третій армійський корпус, що входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Спроба прориву РФ на Лимансько-Борівському напрямку

За інформацію українських військових, 19 березня російські окупанти здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Лимансько-Борівському напрямку. Росіяни залучили сили 1 танкової та 20 загальновійськової армій РФ, але ворог почав втрачати особовий склад, навіть не доїхавши.

– Противник пішов в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу і залучив понад 1,5 тис. піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі та квадроциклів, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за чотири години підготовлені українські підрозділи перетворили стрімкий прорив російських окупантів на масштабний провал.

У Третьому армійському корпусі назвали втрати армії Росії у техніці, зокрема, 84 одиниці мототехніки, 11 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також три танки.

Водночас уражено важку вогнеметну систему Сонцепьок та п’ять гармат. Крім цього, вдалося знищити понад 160 ворожих безпілотників.

Бригадний генерал Андрій Білецький розповів, що півтора місяці українські захисники спостерігали ознаки підготовки наступу.

За його словами, російські війська нарощували удари КАБами по українських переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику.

Також вони почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути – це вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу.

– Ми готувалися: на різних напрямках відпрацювали оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії. У результаті на всіх напрямках удари зірвано, – сказав він.

Як зазначив Білецький, за добу бригади та полки корпусу знищили 405 військовослужбовців Росії. Серед них: 288 – безповоротні, а інші він назвав санітарними втратами.

У Третьому армійському корпусі наголосили, що російським військам не вдалося захопити українських населених пунктів чи навіть позицій. Там додали, що триває ліквідування залишків живої сили, якій вдалося вижити у місці зосередження вогню.

