Александр Усик занял должность первого вицепрезидента футбольного клуба Полісся.

Об этом украинский боксер и чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик сообщил 22 марта.

22 марта украинский боксер Александр Усик заявил, что начал новую главу в карьере.

Он вступил в должность первого вицепрезидента футбольного клуба Полісся.

— Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт еще на более высоком уровне. Я всегда говорил: сила – в дисциплине, честности и команде. Эти принципы остаются со мной и здесь, – отметил Александр Усик.

Боксер сообщил, что одним из первых направлений в новой работе станет судейская реформа в Украине. Он подчеркнул, что прозрачность и справедливость должны быть “основой игры”.

По словам президента клуба Геннадия Буткевича, одним из факторов назначения Усика на должность первого вице-президента ФК Полісся стали, в частности, последние события в украинском футболе, связанные с судейскими скандалами.

Напомним, украинский боксер Александр Усик ранее уже приобщался к матчам житомирского Полесья. В частности, в январе 2026 года он сыграл в товарищеском матче против канадского клуба МЧС Ванкувер, завершившегося победой украинской команды со счетом 2:0.

В конце февраля стало известно, что Александр Усик проведет поединок против легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Бой запланирован на 23 мая 2026 года и состоится в Египте, возле пирамид Гизы.

Полісся – это украинский футбольный клуб из Житомира, основанный в 1959 году. В 2023 году ФК Полісся впервые вышел в Украинскую Премьер-лигу.

