— Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні. Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут, – зазначив Олександр Усик.

Боксер повідомив, що одним із перших напрямків у новій роботі стане суддівська реформа в Україні. Він підкреслив, що прозорість та справедливість мають бути “основою гри”.

За словами президента клубу Геннадія Буткевича, одним із чинників призначення Усика на посаду першого віцепрезидента ФК Полісся стали, зокрема, останні події в українському футболі, пов’язані із суддівськими скандалами.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик раніше вже долучався до матчів житомирського Полісся. Зокрема, у січні 2026 року він зіграв у товариському матчі проти канадського клубу МЛС Ванкувер, який завершився перемогою української команди з рахунком 2:0.

Наприкінці лютого стало відомо, що Олександр Усик проведе поєдинок проти легендарного нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Бій запланований на 23 травня 2026 року та має відбутися в Єгипті, поблизу пірамід Гізи.

Полісся – це український футбольний клуб із Житомира, заснований у 1959 році. У 2023 році ФК Полісся вперше вийшов до Української Прем’єр-ліги.

Фото: Олександр Усик