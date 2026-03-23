Протягом чотирьох діб — із 17 до 20 березня — російські війська здійснили 619 штурмових дій, намагаючись прорвати оборону ЗСУ на кількох стратегічних напрямках.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський про ситуацію на фронті

За словами Сирського, упродовж кількох діб різко зросла інтенсивність наступальних дій противника.

По всій лінії бойового зіткнення тривали запеклі бої.

Російські війська намагалися прорвати оборонні порядки українських сил одразу на кількох напрямках.

Найбільшу активність ворог зосередив на Покровському та Олександрівському напрямках.

Зокрема:

на Покровському напрямку зафіксовано 163 атаки;

на Олександрівському — 96 штурмів.

Напруженою залишалася ситуація і на Костянтинівському напрямку, де відбулося 84 штурмові дії.

Також бої тривали на Очеретинському, Лиманському та Куп’янському напрямках — загалом понад півтори сотні бойових зіткнень.

Попри значний тиск і залучення резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

Сили оборони України змогли зупинити наступальні дії ворога на кількох напрямках.

На окремих ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, однак противник змушений перегруповувати сили.

Російські війська намагалися просуватися, використовуючи так звані “м’ясні штурми” із залученням великої кількості особового складу.

Крім того, окупанти розраховують на погіршення погодних умов, що може ускладнити роботу української аеророзвідки, безпілотних систем і артилерії.

За словами Сирського, за чотири доби інтенсивних штурмів російські війська втратили понад 6 090 військовослужбовців убитими та пораненими.

Загальні втрати за тиждень склали близько 8 710 осіб убитими і важкопораненими.

Також було знищено значну кількість військової техніки та озброєння.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що протягом минулого тижня ворог застосував майже 1 550 ударних дронів, понад 1 260 керованих авіаційних бомб і дві ракети.

Загалом російська армія використала проти України майже 3 тис. засобів повітряного нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.

