Українські сили протиповітряної оборони знищили 541 із 556 безпілотників, які російські окупанти запустили по Україні у період з 09:00 до 18:00 24 березня. Зафіксувано 15 влучань.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Масована атака 24 березня: що відомо

– Росія здійснює одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Адже удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника, – йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах зазначили, що з урахуванням нічної атаки з 18:00 23 березня до 18:00 24 березня, яку беруть за умовну добу, російські війська застосували майже тисячу ударних безпілотників типу Шахед, Гербера та інших.

Зараз дивляться

– Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова, – поінформували в ПС.

Упродовж дня зафіксували 15 влучань.

До відбиття повітряного нападу залучили всі наявні засоби протиповітряної оборони: пілотовану авіацію, зенітні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та наземні системи ППО.

За словами президента Володимира Зеленського, станом на вечір відомо про понад 40 постраждалих, серед них п’ятеро дітей. Є загиблі.

Російські війська переважно завдавали ударів по об’єктах енергетики. Також зафіксували влучання у житлові будинки. Атаки відбулися по центрах міст, зокрема по історичному центру Львова.

Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ЮНЕСКО – ансамбль Бернардинського монастиря.

МЗС України закликало ЮНЕСКО відреагувати на удар по центру Львова.

Фото: Андрій Садовий

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.