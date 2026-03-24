ЗСУ уразили пускову установку Бастіон у Криму та пункт управління БпЛА на Донеччині
У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії, зокрема пускову установку комплексу Бастіон та райони зосередження противника.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, уражено пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу Бастіон у районі Актачі на тимчасово окупованій території Криму.
Також під удар потрапили райони зосередження противника у Великій Новосілці на Донеччині, у населеному пункті Хороше на Луганщині та в Новозлатополі Запорізької області.
Окрім цього, Сили оборони уразили ремонтний підрозділ противника в Новозлатополі, а також пункт управління безпілотними літальними апаратами у Великій Новосілці.
Масштаби завданих збитків та втрати противника наразі уточнюються.
За даними ЗМІ, береговий ракетний комплекс Бастіон відзначається високою мобільністю: його розгортання з похідного у бойовий стан займає близько п’яти хвилин.
Після прибуття на позицію комплекс швидко здійснює пуск і змінює місце, що значно ускладнює його виявлення та ураження.
Після модернізації комплекс отримав можливість застосовувати не лише штатні ракети, а й запускати по Україні ракети Циркон та Онікс.