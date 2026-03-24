У ніч на 24 березня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії, зокрема пускову установку комплексу Бастіон та райони зосередження противника.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, уражено пускову установку зі складу берегового ракетного комплексу Бастіон у районі Актачі на тимчасово окупованій території Криму.

Також під удар потрапили райони зосередження противника у Великій Новосілці на Донеччині, у населеному пункті Хороше на Луганщині та в Новозлатополі Запорізької області.

Окрім цього, Сили оборони уразили ремонтний підрозділ противника в Новозлатополі, а також пункт управління безпілотними літальними апаратами у Великій Новосілці.

Масштаби завданих збитків та втрати противника наразі уточнюються.

За даними ЗМІ, береговий ракетний комплекс Бастіон відзначається високою мобільністю: його розгортання з похідного у бойовий стан займає близько п’яти хвилин.

Після прибуття на позицію комплекс швидко здійснює пуск і змінює місце, що значно ускладнює його виявлення та ураження.

Після модернізації комплекс отримав можливість застосовувати не лише штатні ракети, а й запускати по Україні ракети Циркон та Онікс.

