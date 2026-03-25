Российские агрессоры разрушили плотину на Северском Донце в районе Райгородка 23 марта. В результате дончане остались с ограниченными запасами воды – ее в резервуарах Первого и Второго подъемов осталось примерно на две недели.

Об этом со ссылкой на гендиректора КП Компания Вода Донбасса Игоря Новака пишет Суспільне.

Дефицит воды в Донецкой области: что известно

Игорь Новак отметил, что в городах Донецкой области собираются ввести графики подачи воды.

Он призвал людей использовать воду рационально и экономно.

Отмечается, что российская армия уже подрывала плотину на Северском Донце в районе Райгородка осенью 2022 года. Это произошло, когда оккупанты отступали из Святогорска и Лимана после успешного наступления Сил обороны Украины в Харьковской области. Взрыв привел к тому, что часть Райгородка оказалась затопленной.

Плотину удалось отремонтировать летом 2024 года за счет средств Международного комитета Красного Креста. Были восстановлены основные подъемные механизмы шлюзов, расчищены завалы, образовавшиеся в результате повреждений.

Ранее беспилотники атаковали Белгородское водохранилище, повредив плотину и вызвав резкое поднятие воды в Северском Донце.

Фото: МККХ

Источник : Суспільне

