Російські агресори зруйнували греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка 23 березня. В результаті донеччани залишилися з обмеженими запасами води – її у резервуарах Першого та Другого підйомів залишилось орієнтовно на два тижні.

Про це з посиланням на гендиректора КП Компанія Вода Донбасу Ігоря Новака пише Суспільне.

Дефіцит води на Донеччині: що відомо

Ігор Новак зауважив, що у містах Донеччини збираються ввести графіки подачі води.

Він закликав людей використовувати воду раціонально та економно.

Зазначається, що російська армія вже підривала греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка восени 2022 року. Це сталося, коли окупанти відступали зі Святогірська та Лимана після успішного наступу Сили оборони України на Харківщині. Підрив призвів до того, що Райгородок опинився частково підтопленим.

Греблю вдалось відремонтувати влітку 2024 року за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Були відновлені основні підйомні механізми шлюзів, розчищені завали, що утворилися внаслідок пошкоджень.

Раніше безпілотники атакували Бєлгородське водосховище, пошкодивши греблю та спричинивши різке підняття води в Сіверському Дінці.

Фото: МКЧХ

