Силы обороны нанесли удар по российскому ледоколу в Ленинградской области РФ
В ночь на 25 марта в ходе операции Сил обороны Украины в Ленинградской области был поражен российский патрульный ледокол Пурга, который строился для пограничной службы ФСБ.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Поражение ледокола Пурга в РФ: что известно
По предварительной информации, поражение произошло на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области РФ.
Под удар попал патрульный ледокол Пурга проекта 23550, который планировалось использовать в составе пограничной службы ФСБ России.
Такие суда сочетают в себе функции ледокола и боевого корабля и могут выполнять как военные, так и патрульные задачи.
Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.
Что известно о ледоколе Пурга
Ледоколы проекта 23550 предназначены для работы в сложных арктических условиях и при этом могут нести вооружение.
Они способны выполнять функции патрулирования, сопровождения и боевой поддержки, что делает их важными для военной инфраструктуры РФ.
Ранее в ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали беспилотники — в порту Усть-Луга возник пожар.
В СБУ заявили, что это была спецоперация, в ходе которой дальнобойные дроны поразили нефтяную инфраструктуру терминала, в частности резервуары и оборудование для отгрузки топлива.
В результате атаки на территории порта возник масштабный пожар, а аэропорт Пулково временно приостановил работу.