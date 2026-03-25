В ночь на 25 марта в ходе операции Сил обороны Украины в Ленинградской области был поражен российский патрульный ледокол Пурга, который строился для пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Поражение ледокола Пурга в РФ: что известно

По предварительной информации, поражение произошло на территории Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области РФ.

Под удар попал патрульный ледокол Пурга проекта 23550, который планировалось использовать в составе пограничной службы ФСБ России.

Такие суда сочетают в себе функции ледокола и боевого корабля и могут выполнять как военные, так и патрульные задачи.

Масштабы повреждений в настоящее время уточняются.

Что известно о ледоколе Пурга

Ледоколы проекта 23550 предназначены для работы в сложных арктических условиях и при этом могут нести вооружение.

Они способны выполнять функции патрулирования, сопровождения и боевой поддержки, что делает их важными для военной инфраструктуры РФ.

Ранее в ночь на 25 марта Ленинградскую область РФ атаковали беспилотники — в порту Усть-Луга возник пожар.

В СБУ заявили, что это была спецоперация, в ходе которой дальнобойные дроны поразили нефтяную инфраструктуру терминала, в частности резервуары и оборудование для отгрузки топлива.

В результате атаки на территории порта возник масштабный пожар, а аэропорт Пулково временно приостановил работу.

